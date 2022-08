Líder evangélico quer "multiplicar votos" para Bolsonaro

JN/Agências Ontem às 22:26 Facebook

O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) afirmou que os evangélicos "vão em busca de votos" para a reeleição do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Nós vamos em busca de votos (...) Vamos multiplicar votos para o presidente Jair Bolsonaro", disse o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, citado pela imprensa local, durante um evento com evangélicos e com a presença de Jair Bolsonaro.

O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil considerou ainda que o Brasil vive uma "guerra espiritual" do bem contra o mal e por isso é importante que mais evangélicos vençam as eleições do dia 2 de outubro, que para além da votação para eleger o presidente, vão a votos ainda lugares para governadores, deputados federais e regionais e um terço dos senadores.

O Governo de Jair Bolsonaro tem um forte apoio dos líderes evangélicos do país, prova disso foi o facto de a primeira-dama Michelle Bolsonaro ter conduzido um culto evangélico na madrugada de segunda-feira no Palácio do Planalto, onde leu trechos da Bíblia e cantou músicas evangélicas com grupo de fiéis.

No evento desta quinta-feira com evangélicos, Jair Bolsonaro reiterou que a sua crítica ao sistema de votação é para "garantir" eleições limpas.

"Se houvesse algo errado, não seria apenas para mim, mas também para os governadores ou deputados", disse, referindo-se às suspeitas infundadas que tem levantado sobre o sistema de votação eletrónica utilizado no Brasil.

Perante centenas de pastores da Assembleia de Deus, declarou que, a favor de uma maior "fiabilidade" do sistema, pediu às forças armadas, enquanto membros de uma comissão de transparência da justiça eleitoral, que supervisionassem o processo, apesar de as autoridades responsáveis pelas eleições já o terem rejeitado.

O líder brasileiro voltou a rejeitar as sondagens, que desde há mais de um ano lhe dão 30% dos votos, contra 45% do ex-presidente Lula da Silva.

A Assembleia de Deus é o maior movimento evangélico do Brasil e também o mais antigo. Foi fundada em 1911 por pastores dos Estados Unidos.

Desde os anos 80 que tem vindo a penetrar na arena política brasileira e estabeleceu-se como um grande proprietário dos meios de comunicação social.