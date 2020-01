Líder iraniano ameaça "incendiar" lugares ligados aos EUA

Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Discursando perante uma multidão esta terça-feira, dia do enterro do general iraniano morto num ataque norte-americano, o líder da Guarda Revolucionária do Irão, Hossein Salami, ameaçou "incendiar" lugares próximos dos Estados Unidos.

Salami fez a promessa diante de milhares de pessoas reunidas numa praça central de Kerman, cidade natal do general iraniano Qassem Soleimani, morto na sexta-feira durante um ataque norte-americano a Bagdade, no Iraque.

Hossein Salami elogiou as façanhas do general Soleimani, que, como mártir, representava uma ameaça ainda maior aos inimigos do Irão, descreveu. "Vamos vingar-nos. Vamos incendiar os locais que (os Estados Unidos) apreciam", disse o líder da Guarda Revolucionária do Irão, provocando os gritos de "Morte a Israel!" entre a multidão.

O discurso refletiu as exigências das principais autoridades iranianas - como do líder supremo ayatollah Ali Khamenei - e de apoiantes por toda a República Islâmica, que exigem retaliação contra os Estados Unidos pela morte de Soleimani.

A escalada da tensão na região começou na sexta-feira, depois de o general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, ter morrido num ataque aéreo contra o carro em que seguia, em Bagdade, ordenado por Donald Trump. No mesmo ataque, morreu também o número dois da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque (Multidão Popular) e outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de uma invasão à embaixada norte-americana na capital iraquiana, por apoiantes e membros da Multidão Popular, composta principalmente por xiitas, que durou dois dias e só terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - Rússia, França, Reino Unido, China e EUA - mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.