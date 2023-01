Líder religioso muçulmano deportado da Bélgica para Marrocos

Ontem às 23:11 Facebook

O imã marroquino Hassan Iquioussen foi deportado da Bélgica para Marrocos. Estava refugiado em terras belgas desde o final do verão após ter sido expulso da França por "comentários incitando ao ódio e discriminação".

A informação foi avançada pela secretária de Estado belga para o Asilo e Migração, Nicole de Moor, e a advogada francesa do imã, Lucie Simon.

"Não podemos permitir que um extremista percorra o nosso território. Quem não tem o direito de estar aqui deve ser enviado de volta", sublinhou a secretária de Estado, saudando "a boa cooperação" com a França nesta matéria.

O líder religioso Hassan Iquioussen, nascido em França, cuja expulsão para Marrocos tinha sido assinado pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, no final de julho, foi deportado, numa viagem de avião para Casablanca, depois de ter sido emitido um mandado de detenção europeu.

Em Paris, o Ministério do Interior esclareceu que a ordem de expulsão francesa abrange "a proibição de regressar" à Europa.

O imã está inscrito no processo de procurados partilhado no sistema Schengen, "o que permite impedir qualquer entrada no espaço europeu", precisou uma fonte à agência France Presse.

"É uma grande vitória contra o separatismo", referiu o ministro do Interior francês.

O imã de 58 anos é uma das figuras religiosas mais seguidas na comunidade muçulmana francesa, com mais de 170.000 assinantes no seu canal YouTube e quase 43.000 no Facebook.

Em julho quando o ministro do Interior francês anunciou a expulsão do país de Hassan Iquioussen acusou-o de pregar discursos "odiosos aos valores da República" e à "igualdade entre mulheres e homens", bem como "reses antissemitas".

Quando o decreto de expulsão foi validado pelo Conselho de Estado, a 31 de agosto, pregador muçulmano já tinha fugido para a Bélgica francófona, onde foi detido no final de setembro, tendo estado até agora a decorrer processos na justiça belga interpostos pelo imã.