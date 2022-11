Líder separatista pró-russo anuncia nova troca de prisioneiros

JN/Agências Hoje às 13:18 Facebook

A Rússia e a Ucrânia vão trocar esta quinta-feira 107 prisioneiros de guerra, anunciou o líder pró-russo de Donetsk, uma das regiões ucranianas anexadas por Moscovo, Denis Pushilin.

"Hoje, estamos a fazer regressar 107 dos nossos combatentes das prisões ucranianas", escreveu Pushilin na rede social Telegram, citado pela agência francesa AFP.

Pushilin disse que o mesmo número de prisioneiros será entregue às autoridades ucranianas.

O líder separatista disse que os prisioneiros libertados pelas duas partes são maioritariamente membros das forças armadas.

"Do número total pessoas libertadas, 65 são das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk", precisou Pushilin.

A Rússia anexou as regiões de Donetsk e Lugansk, no Donbass, em 30 de setembro, juntamente com Kherson (sul) e Zaporijia (sudeste), onde se situa a maior central nuclear da Europa.

Moscovo já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a integração dos territórios ucranianos na Federação Russa.

A troca anterior de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia ocorreu em 29 de outubro, envolvendo 50 pessoas de cada lado, segundo a agência oficial russa TASS.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, mergulhando a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se quantos prisioneiros de guerra foram feitos por cada uma das partes em mais de oito meses de combates.

Também se desconhece o número de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será significativamente elevado.