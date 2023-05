Liga Árabe impõe exigências ao regime de Al-Assad no seu regresso à organização

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, disse, este domingo, que a readmissão da Síria neste organismo, após 12 anos de suspensão, terá de obedecer a um conjunto de exigências colocadas ao regime do presidente Bashar al-Assad.

"Não é uma decisão para estabelecer relações normais entre os países árabes e a Síria, já que esta é uma decisão soberana de cada país", explicou Abulgueit, durante uma conferência de imprensa após a reunião de emergência a nível de chefes de diplomacia dos Estados-membros que discutiu a readmissão da Síria na Liga Árabe.

O secretário-geral da organização assegurou que "o regresso da Síria a ocupar o seu lugar é o início de um movimento, não o fim de um caminho", ao mesmo tempo que informou que esta readmissão tem também como objetivo "formar um comité de contacto com o Governo sírio".

De acordo com um comunicado conjunto após a reunião, o regresso da Síria à Liga Árabe fica ainda condicionado ao cumprimento de um conjunto de exigências com o objetivo de resolver a crise desencadeada após os protestos contra Al-Assad e que provocou um conflito que assola o país desde 2011.

Ainda assim, Abulgueit confirmou que Bashar al-Assad poderá participar já na próxima cimeira anual da organização, que se realizará no próximo dia 19, se essa for a vontade do presidente sírio.

O secretário-geral da Liga Árabe disse ainda que, a partir de segunda-feira, a Síria terá o direito de participar em todas as reuniões da organização.

A Liga Árabe decidiu ainda criar um grupo de contacto -- constituído por Egito, Arábia Saudita e pelo secretário-geral da organização -- para trabalhar para uma solução para a crise no Sudão, no sentido de conseguir um cessar-fogo permanente neste conflito que dura desde meados de abril e que coloca em confronto duas fações em luta pelo poder.