Liga Árabe responsabiliza Israel por confrontos na Esplanada das Mesquitas

Os países árabes responsabilizaram as "forças de ocupação israelitas" pelos confrontos ocorridos esta sesxta-feira na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, que provocaram mais de 150 feridos.

Os confrontos, entre manifestantes palestinianos e polícias israelitas, coincidiram com a segunda sexta-feira do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

O secretário-geral da Liga Árabe, o egípcio Ahmed Abulgheit, disse que os "ataques israelitas aos fiéis" muçulmanos representam uma "continuação da série de abusos e provocações israelitas que visam dividir Al-Aqsa, espacial e temporalmente".

"As contínuas incursões de colonos e bandos extremistas são toleradas, enquanto os palestinianos são impedidos de praticar os seus rituais, ameaçando inflamar a situação de uma forma perigosa", afirmou Abulgheit, numa declaração divulgada pela Liga Árabe citada pela agência espanhola EFE.

Abulgheit apelou à comunidade internacional para assumir a responsabilidade pelo que qualificou de "comportamento irresponsável do Governo de ocupação", numa referência a Israel.

Alegou que o direito ao culto "é garantido pelo direito internacional e que os ataques e detenções israelitas não impedirão os palestinianos de exercerem o seu direito".

A Jordânia descreveu o "ataque das tropas israelitas aos fiéis na Mesquita de Al-Aqsa" como uma "escalada perigosa", de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo jordano exortou as autoridades israelitas a "retirarem imediatamente" as suas tropas da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão.

A Jordânia administra a Esplanada das Mesquitas, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula do Rochedo, mas o acesso ao local, mesmo junto ao Muro das Lamentações, é controlado por Israel.

Numa reunião recente em Amã, o rei Abdullah II da Jordânia exortou o Presidente israelita, Isaac Herzog, a abster-se de qualquer ação que pudesse afetar a calma nos locais sagrados e no resto dos territórios palestinianos.

Os confrontos na Cidade Velha de Jerusalém Oriental -- um setor palestiniano ocupado desde 1967 por Israel -- resultaram em pelo menos 153 palestinianos feridos, de acordo com o Crescente Vermelho.

A organização disse que o número de feridos corresponde aos que tiveram de ser transferidos para hospitais ou clínicas próximas para cuidados médicos.

A mesma fonte acrescentou que os ferimentos foram o resultado de balas de borracha, explosões de granadas atordoantes e espancamentos pelas forças de segurança.

O Governo israelita disse que os confrontos começaram quando dezenas de homens encapuzados, com bandeiras palestinianas e do movimento de resistência islâmica Hamas, no poder na Faixa de Gaza, entraram na esplanada com pedras, "forçando a polícia a entrar no local para dispersar a multidão e remover as pedras".

A polícia israelita relatou a detenção de "centenas de desordeiros" e acrescentou que três dos seus agentes ficaram feridos ao serem atingidos por pedras lançadas por manifestantes.

A violência em Jerusalém surgiu na sequência de uma série de ataques em Israel e de operações israelitas na Cisjordânia, outro território ocupado desde 1967 pelo Estado judaico.

Desde 22 de março, Israel foi atingido por quatro ataques, os dois primeiros por árabes israelitas ligados ao grupo extremista Estado Islâmico e os outros dois por palestinianos da região de Jenin, na Cisjordânia, que provocaram 14 mortos.