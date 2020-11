Linha de Trump para denunciar fraude eleitoral bombardeada por chamadas de chacota

JN Hoje às 15:52 Facebook

A equipa de campanha de Donald Trump, que perdeu as eleições norte-americanas para Joe Biden, criou uma linha telefónica direta para receber denúncias de fraude eleitoral. Porém, a linha está a ser inundada por chamadas de jovens a fazer troça do ainda presidente dos EUA, relatam os média do país.

A "ABC" relata que a linha direta, gerida por funcionários da campanha de Trump na sede em Arlington, Virgínia, se tornou num "pesadelo", ao ser "bombardeada com partidas de pessoas a rirem-se e a gozarem com eles relativamente à vitória de Biden".

A brincadeira já se tornou numa tendência nas redes sociais, com vídeos do momento divulgados no TikTok e no Twitter. Houve ainda quem enviasse imagens classificadas como sendo para adultos. Alguns dos primeiros telefonemas pareciam querer manter as linhas ocupadas, de forma a bloquear quem quisesse ajudar a campanha de Trump.

Numa das chamadas, uma mulher relata que "uma tartaruga obesa caiu de costas", em referência à descrição de Trump pelo jornalista da CNN Anderson Cooper.

O humorista Nick Lutsko também ligou a dizer que tinha encontrado um envelope que dizia: "Dentro: 100 mil boletins de Trump, da Pensilvânia. Muito importante, não perca!!!".

Um porta-voz de Trump disse ao "The Hill" que a linha direta foi "muito eficaz, pois milhares de americanos tiveram experiências muito preocupantes a votar".