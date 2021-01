Lisa e o "top 3" sinistro das mulheres executadas nos EUA

Ana Sofia Rocha Hoje às 07:52 Facebook

Nos últimos cem anos, apenas duas mulheres foram executadas pelo Governo federal. A terceira enfrenta o mesmo fim hoje.

Ethel Rosenberg, 37 anos, condenada à morte na cadeira elétrica por espionagem. Bonnie Brown Heady, 41, condenada à morte na câmara de gás por assassinato. Lisa Montgomery, 52, condenada à morte por injeção letal por assassinato. Estas são as três mulheres que passaram pelo corredor da morte do sistema federal nos últimos cem anos da História norte-americana. Rosenberg e Heady foram executadas em 1953. Montgomery deverá ser executada hoje e, a cumprir-se, será a primeira mulher, nos últimos 67 anos, a morrer às mãos do Governo federal.

Esta condenação tem levantado muita discussão nas comunidades norte-americana e internacional, que querem ver a pena de morte de Lisa transformada em prisão perpétua, alegando que os traumas de violência e violação que sofreu enquanto jovem danificaram "severamente a sua saúde mental". Todavia, o sistema judicial parece não ceder aos pedidos de clemência.