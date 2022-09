Lisboa é a cidade do Mundo com mais eleitores brasileiros

Ana Isabel Moura Hoje às 07:41 Facebook

Mais de 697 mil brasileiros que vivem fora do país estão inscritos para votar nas eleições presidenciais no domingo, o que representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Embora o escrutínio se estenda a 181 cidades espalhadas pelo Mundo, é na capital portuguesa que se regista o maior número de eleitores inscritos.

Em Portugal, estão inscritos perto de 81 mil eleitores, porém, é na cidade de Lisboa que se reúne o maior número de votantes. Só na capital, estima o Consulado-Geral do Brasil, há cerca de 45 mil inscritos, o que representa um aumento de 113% em relação a 2018, que se deve ao crescimento abrupto de cidadãos brasileiros no país nos últimos anos.

"A comunidade brasileira mostra-se muito motivada para votar nestas eleições porque o que está acontecer no Brasil ressoa para cá. Há sobretudo uma participação muito motivada pelos dois líderes que estão à frente nas sondagens", explica Ana Paula Costa, vice-presidente da Casa do Brasil, associação de apoio à comunidade, com sede em Lisboa.