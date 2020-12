Lista de países que restringiram ligações ao Reino Unido continua a aumentar

JN/Agências Hoje às 13:49, atualizado às 15:00 Facebook

A lista dos países que suspenderam as ligações aéreas com o Reino Unido devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2 que seria até 70% mais contagiosa continua a aumentar.

Em alguns casos, as restrições estendem-se a outros países onde a nova estirpe foi detetada, como a África do Sul e a Dinamarca.

As autoridades britânicas alertaram, no sábado, a Organização Mundial da Saúde sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.

Portugal

Decidiu proibir, a partir da meia-noite desta segunda-feira, a entrada no país de passageiros provenientes do Reino Unido, com exceção dos cidadãos portugueses ou residentes legais.

Os passageiros que cumpram esses requisitos de entrada, têm ainda de apresentar um teste laboratorial de rastreio negativo ao SARS-Cov-2.

Espanha

O governo espanhol decidiu, de forma coordenada com Portugal, suspender os voos vindos do Reino Unido a partir de terça-feira, exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes neste país.

Alemanha

Proibiu todas as ligações aéreas de passageiros com origem no Reino Unido ou na África do Sul desde a meia-noite de domingo, inicialmente até 31 de dezembro.

Todas as entradas de cidadãos britânicos e sul-africanos em território alemão por via marítima, ferroviária ou rodoviária também são restritas.

Bélgica

Suspendeu, desde a meia-noite de domingo, as ligações aéreas e o tráfego ferroviário (incluindo o trem Eurostar) provenientes do Reino Unido por pelo menos 24 horas.

Bulgária

Suspendeu todas as ligações aéreas com o Reino Unido até 31 de janeiro.

Croácia

Suspendeu as ligações aéreas de passageiros com origem no Reino Unido durante 48 horas.

Dinamarca e Noruega

Os dois países nórdicos suspenderam os voos do Reino Unido a partir de hoje e durante 48 horas.

A Dinamarca detetou nove casos da chamada estirpe britânica no seu território.

Estónia, Letónia e Lituânia

Suspenderam os voos provenientes do Reino Unido sem avançar data esperada para terminar a proibição.

Finlândia

Suspendeu os voos de passageiros do Reino Unido a partir de hoje e durante duas semanas

França

Suspendeu desde a meia-noite de domingo e por 48 horas todas as viagens de pessoas com proveniência do Reino Unido, "inclusive as relacionados com transportes de mercadorias, por estrada, ar, mar ou comboio".

Hungria

Suspendeu, a partir de hoje e até nova ordem, a chegada de aviões de passageiros do Reino Unido. A proibição, cuja duração não foi especificada, não afeta os aviões que levem apenas mercadorias.

Itália

O país, que detetou no domingo o primeiro caso de contaminação pela nova estirpe do coronavírus numa pessoa que regressou recentemente do Reino Unido, decidiu suspender os voos daquele país.

A entrada na Itália é proibida a pessoas que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias. Qualquer pessoa deste território que já esteja na Itália é obrigada a fazer um teste.

Irlanda

Suspendeu, desde a meia-noite de domingo, as ligações aéreas com origem no Reino Unido durante "pelo menos" 48 horas.

Macedónia

Suspendeu todos os voos do Reino Unido e impôs um isolamento de 14 dias para todos os que lá tenham estado.

Países Baixos

Todos os voos de passageiros provenientes do Reino Unido estão suspensos desde domingo até ao dia 1 de janeiro.

Os 'ferries' de passageiros com partida do Reino Unido também não podem entrar nos portos holandeses, sendo o desembarque permitido apenas aos 'ferries' que transportam camiões de mercadorias e aos seus motoristas.

Um caso de contaminação por uma variante do coronavírus foi detetado nos Países Baixos no início de dezembro.

Polónia

Vai suspender os voos com origem no Reino Unido a partir da meia-noite (23:00 em Lisboa).

República Checa

Suspendeu hoje as ligações aéreas provenientes do Reino Unido.

Roménia

Suspendeu os voos de e para o Reino Unido a partir de hoje e durante duas semanas.

Suécia

Anunciou no domingo que também suspenderia os voos do Reino Unido, mas a decisão formal só deverá ser anunciada no final do dia de hoje.

Suíça

Suspendeu os voos do Reino Unido e da África do Sul desde a meia-noite de domingo até nova ordem e decretou quarentena para todos os que estiveram naquele país recentemente.

Rússia

A Rússia anunciou a suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido a partir da meia-noite de 22 de dezembro (21 horas desta segunda-feira em Portugal continental) e durante uma semana.

FORA DA EUROPA

Arábia Saudita

Suspendeu no domingo os voos internacionais e o acesso terrestre e marítimo ao seu território por pelo menos uma semana, com possível prorrogação por mais uma semana.

Todos os passageiros que chegaram ao país desde o dia 08 de dezembro de qualquer país do mundo onde tenha sido detetada a nova estirpe do coronavírus serão obrigados a ficarem em isolamento durante duas semanas.

Argentina

Suspendeu os voos com proveniência do Reino Unido.

Canadá

Decidiu suspender os voos de passageiros provindos do Reino Unido durante as próximas 72 horas.

Chile

Vai suspender todos os voos com origem no Reino Unido a partir de terça-feira.

Hong Kong

Vai suspender, a partir da meia-noite (16 horas em Portugal continental) os voos de passageiros com origem no Reino Unido.

Decretou ainda que qualquer pessoa que chegue à ex-colónia britânica após ter estado no Reino Unido nos últimos 14 dias terá de fazer uma quarentena mais longa do que a prevista atualmente.

Índia

Vai suspender todos os voos com proveniência do Reino Unido até 31 de dezembro. Além disso, todos os passageiros com origem naquele país terão de passar por testes obrigatórios para detetar se estão infetados.

Irão

Suspendeu os voos do Reino Unido durante as próximas duas semanas.

Israel

Anunciou no domingo que iria proibir a entrada de visitantes do Reino Unido, da Dinamarca e da África do Sul e impôs regras rígidas para os israelitas que regressem de viagens a esses países, obrigando-os a ficarem confinados em hotéis administrados por militares e que servirão como centros de quarentena.

Kuwait

Acrescentou o Reino Unido à sua lista de países de "alto risco" e proibiu todos os voos.

Marrocos

Suspendeu, desde domingo, os voos provenientes do Reino Unido.

Salvador

Proibiu a entrada no seu território de qualquer pessoa que tenha estado no Reino Unido ou na África do Sul no último mês.

Turquia

Suspendeu as ligações aéreas da Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos e África do Sul.