Liz Truss declara "lealdade e devoção" ao Rei Carlos III

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, declarou, esta quinta-feira, "lealdade e devoção" ao Rei Carlos III, o novo chefe de Estado do Reino Unido, após a morte da rainha Isabel II.

"Ao nosso novo monarca, o nosso novo Chefe de Estado, Sua Majestade o Rei Carlos III. Tal como a família do Rei, lamentamos a perda da sua mãe. E enquanto choramos, devemos unir-nos como povo para o apoiar e ajudá-lo a suportar a espantosa responsabilidade que ele agora carrega por todos nós. Oferecemos-lhe a nossa lealdade e devoção, tal como a sua mãe tanto dedicou a tantos durante tanto tempo" , disse numa comunicação à porta da residência oficial em Downing Street.

Truss disse que os britânicos estão "devastados" pela notícia da monarca, que representa "um enorme choque para o país e para o mundo".

"A Rainha Isabel II foi a rocha sobre a qual o Reino Unido moderno foi construída. O nosso país cresceu e floresceu sob o seu reinado. O Reino Unido é o grande país que é hoje por causa dela", afirmou.

A primeira-ministra indicou que, sob Isabel II, o país tornou-se numa "nação moderna, próspera e dinâmica" porque a monarca deu a "estabilidade e a força" de que os cidadãos precisavam.

Liz Truss, que foi indigitada pessoalmente pela monarca de 96 anos na terça-feira, recebeu as notícias da deterioração do estado de saúde da rainha quando se encontrava no parlamento a apresentar um plano para congelar os preços da energia doméstica.

Imagens da Câmara dos Comuns mostram vários deputados a passarem um papel com a informação, nomeadamente o líder do principal partido da oposição, Keir Starmer, mas o anúncio da morte só foi confirmado várias horas mais tarde.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camilla Parker Bowles.

A notícia foi conhecida após membros próximos da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a rainha após um comunicado dando conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.

Bandeiras nacionais em edifícios públicos e residências reais foram colocadas a meia haste durante o período de luto.