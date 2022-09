Liz Truss rejeita imposto extraordinário para pagar medidas na energia

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

Liz Truss, no primeiro debate no parlamento como primeira-ministra britânica, esta quarta-feira, rejeitou um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas de energia defendido pela oposição para financiar o plano que vai apresentar na quinta-feira.

"Eu percebo que as pessoas no nosso país estejam a sofrer com o custo de vida e com as contas de energia. E é por isso que eu, como primeira-ministra, tomarei medidas imediatas para ajudar as pessoas", afirmou Liz Truss.

Porém, a solução não pode ser "um penso rápido", defendeu, acrescentando ser necessário aumentar o fornecimento de energia a longo prazo através do aumento da produção de gás natural no Mar do Norte, ao largo da Escócia, e da abertura de mais centrais nucleares.

"A realidade é que este país não pode chegar ao crescimento com mais impostos. A forma de fazer crescer a nossa economia é atraindo investimento, mantendo os impostos baixos, realizando reformas para construir projetos mais rapidamente. Esta é a forma de criarmos empregos e oportunidades em todo o nosso país", defendeu.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, voltou a defender que o congelamento dos preços da energia deve ser financiado por um imposto extraordinário sobre as empresas do setor, cujos lucros se estima que irão chegar a 170 mil milhões de libras (200 mil milhões de euros).

"A primeira-ministra sabe que não tem outra escolha senão congelar os preços da energia, mas não será barato, e a verdadeira escolha, a escolha política, é quem vai pagar", vincou.

Segundo o líder do principal partido da oposição, Truss "sabe que cada libra em lucros a mais que opta por não tributar é uma libra adicional no endividamento [público] que os trabalhadores serão forçados a pagar durante décadas".

"Ela é a quarta primeira-ministra 'tory' em seis anos. A cara no topo pode mudar, mas a história continua a ser a mesma", lamentou Starmer, ao que Truss replicou: "Não há nada de novo num líder Trabalhista que pede mais aumento de impostos".

O debate, no âmbito da sessão semanal de perguntas de deputados na Câmara dos Comuns, foi o primeiro desde que Truss entrou em funções na terça-feira, sucedendo a Boris Johnson.

A primeira-ministra começou o dia com uma reunião do conselho de ministros e tem prevista outra intervenção no parlamento na quinta-feira para, segundo a imprensa britânica, anunciar o congelamento dos preços da energia, plano que custará cerca de 150 mil milhões de libras (173 mil milhões de euros).