Localidade de Espanha bate o próprio recorde: votou em 30 segundos

Uma localidade espanhola abriu e encerrou as urnas de voto, para as eleições municipais e regionais deste domingo, em 30 segundos.

Os sete eleitores registados em Villaroya, uma pequena aldeia da província de La Rioja, no norte de Espanha, bateram o seu anterior recorde de votação de 32 segundos.

Salvador Pérez é o autarca local desde 1973. "Não sei se vou conseguir os sete votos, mas é quase certo que sim", disse a meios de comunicação social locais.

Acrescentou que os moradores de Villaroya já têm muita prática e que estavam prontos para votar assim que as urnas abriram esta manhã.

Pérez admitiu que os seus compatriotas foram provavelmente motivados por um sentimento de competitividade com outra aldeia espanhola, Illán de Vacas, em Castilla-La Mancha, que tem apenas três eleitores registados.

Espanha tem, este domingo, eleições municipais em todo o país e regionais em 12 comunidades autónomas, com as sondagens a preverem várias batalhas renhidas entre a esquerda do PSOE, no poder, e a direita do PP, na oposição.

Os 35.539.083 eleitores que são chamados a votar vão escolher 12 parlamentos regionais e mais de 8100 assembleias municipais.