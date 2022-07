Londres sanciona políticos e funcionários nomeados por Moscovo nos territórios ocupados

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo britânico anunciou, esta terça-feira, sanções contra políticos e funcionários colocados por Moscovo nos territórios ocupados na Ucrânia, bem como contra os irmãos Sarvar e Sanjar Ismailov, sobrinhos do oligarca Alisher Usmanov, que têm interesses económicos no Reino Unido.

Entre os mais de 30 políticos e funcionários russos sancionados, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico confirmou que o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro designados pela Rússia para as autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, Vitaly Khotsenko e Vladislav Kuznetsov, respetivamente, passam a ter os bens congelados e estão proibidos de entrar no Reino Unido.

Segundo a nota informativa divulgada pela diplomacia de Londres, Khotsenko e Kuznetsov foram enviados para a Ucrânia para concretizar os planos do Presidente russo, Vladimir Putin, de "anexar ilegalmente mais território ucraniano e utilizar referendos fraudulentos para legitimar a ocupação".

Vinte e nove governadores regionais russos foram também penalizados pelo Governo britânico depois do Kremlin (Presidência russa) lhes ter ordenado a transferência de fundos para Donetsk e Lugansk.

Dois funcionários do Ministério da Justiça russo, identificados como Konstantin Chuychenko e Oleg Sviridenko, constam também na lista de sancionados, sob a acusação de imporem leis repressivas contra aqueles que condenam a guerra na Ucrânia, acrescentou o mesmo comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Já os sobrinhos de Usmanov - também sancionado em março passado pelas suas ligações ao Kremlin -- passam a ter igualmente os seus bens congelados, já que têm "interesses significativos no Reino Unido".

A diplomacia britânica mencionou o facto de Sarvar Ismailov ter sido diretor do clube de futebol Everton, bem como referiu que os dois irmãos serão proprietários de casas nos bairros londrinos de classe alta de Highgate e Hampstead Heath.

PUB

Em coordenação com a União Europeia (UE), o Reino Unido está também a penalizar dois grupos de sírios responsáveis pelo recrutamento de cidadãos da Síria para lutar com as forças russas na Ucrânia e pelo apoio dado ao "regime repressivo sírio".

De acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica e uma das candidatas à sucessão do líder conservador e primeiro-ministro Boris Johnson, Liz Truss, o Governo de Londres "não ficará em silêncio" enquanto os ajudantes de Putin procuram suprimir as liberdades dos ucranianos e do próprio povo russo.

Truss salientou ainda que, até ao momento, o Reino Unido, um dos principais aliados europeus de Kiev, sancionou mais de 1100 indivíduos e 100 entidades pelas suas ligações ao Kremlin, proibiu novos investimentos britânicos na Rússia e interditou o comércio de ouro russo no setor financeiro britânico.