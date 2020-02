"Loulou", a porteira portuguesa na corrida às eleições municipais em Paris

JN/Agências Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Lourdes Rodrigues é porteira no 17.º bairro de Paris e vai entrar na disputa pelas eleições municipais na capital francesa para mostrar que ser porteira é um trabalho "como outro qualquer".

Geoffroy Boulard, atual presidente da Câmara do 17.º "arrondissement" (bairro ou zona, em tradução livre) pediu um encontro com Lourdes Rodrigues - ou Loulou, como é carinhosamente conhecida por todos - para saber se esta estaria interessada em integrar a sua lista de recandidatura às eleições, que decorrem a 15 e 22 de março.

"Pediu uma reunião comigo porque vê que eu sou uma pessoa que organizo eventos e estou sempre a juntar pessoas, mais do que a dividi-las. Trabalho como voluntária na delegação da solidariedade. Se eu faço isto aqui há tantos anos, dou tanto tempo, ele disse que também posso dar de outra maneira", contou a porteira portuguesa à imprensa.

Lourdes Rodrigues aceitou o convite. Nos últimos anos, tem vindo a ganhar destaque pelas iniciativas que organiza localmente, especialmente a chamada "festa dos vizinhos" - que acontece todos os meses de maio e junta os vizinhos que raramente se cruzam. No ano passado juntou cerca de mil pessoas e a festa tornou-se um evento de referência na capital.

"Vamos apresentar as nossas listas nas próximas semanas e no 17.º bairro vamos ter uma candidata portuguesa, que eu conheço há muitos anos e está muito envolvida no seu bairro. Ela está num lugar elegível. Para mim, é importante abrir a lista a personalidades que fazem muito pelos outros", afirmou Geoffroy Boulard.

Boulard é um autarca de direita, afiliado com o partido Les Republicains e recandidata-se nas listas de Rachida Dati, candidata da direita à Câmara Municipal de Paris.

Como uma grande metrópole, Paris está depois dividida em 20 bairros e cada um tem um presidente da Câmara próprio, equivalente às juntas de freguesia em Lisboa. No entanto, a escala parisiense é muito maior. Só no 17.º bairro vivem quase 170 mil pessoas e o preço por metro quadrado chega a mais de 10 mil euros.

Para Lourdes Rodrigues, que não tem experiência política, esta é uma oportunidade também para mostrar outras facetas da sua profissão.

"Ser porteira é um emprego como outro qualquer. Eu não me considero como aquelas porteiras de antigamente que tinham de se calar, não podiam dizer nada. No dia de hoje não é assim, sinto que é um emprego como outro qualquer. Até valorizo mais", indicou Lourdes Rodrigues.

Caso seja eleita, a portuguesa quer promover a rede de porteiras solidárias, na qual tem vindo a trabalhar e apostar no embelezamento do seu bairro.