Louvre fechado devido a reunião sobre medidas de prevenção

JN/Agências Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu do Louvre, em Paris, não abriu portas este domingo, na sequência de "conversações" com os trabalhadores sobre a epidemia causada pelo novo ​​​​​​​coronavírus, revelou a direção da instituição à agência France-Press.

"Houve uma reunião entre os funcionários do museu e a direção sobre a situação sanitária e as medidas de prevenção relacionadas com o coronavírus, por isso houve um adiamento da abertura", declarou um porta-voz do museu mais visitado do mundo.

A informação de encerramento temporário foi transmitida pelo museu também nas redes sociais e na página oficial.

A reunião no museu acontece um dia depois de o Governo francês ter anunciado o cancelamento de "todas as concentrações com mais de 5 mil pessoas" em espaços fechados e de alguns eventos no exterior, como a meia-maratona de Paris, que deveria reunir este domingo 44 mil participantes.

As medidas anunciadas levam também ao cancelamento do último dia do Salão da Agricultura, previsto para este domingo em Paris.

O Museu do Louvre registou 9,6 milhões de visitantes em 2019, 75% dos quais estrangeiros, provenientes sobretudo dos Estados Unidos, China, Espanha, Alemanha, Itália e Reino Unido.

Segundo a agência France-Press, França contabiliza uma centena de casos de infeção e duas mortes, desde finais de janeiro.