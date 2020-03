Lufthansa cancela mais de 7000 voos em março por quebras na procura

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar 7100 voos até ao final de março por causa de quebras na procura relacionadas com o surto do novo coronavírus.

De acordo com informação prestada esta quinta-feira pela companhia, citada pela agência Efe, a maior parte dos cancelamentos corresponde a voos da Alemanha para o norte de Itália e outros destinos na Europa. A empresa já tinha anunciado a suspensão de todos os voos para Israel a partir de domingo, depois de o país ter proibido o acesso ao território de cidadãos de vários países europeus.

Assim, no total, a Lufthansa e as suas filiais - Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings - deixarão em terra 150 aviões dos 750 que têm em operação normalmente. A suspensão estará em vigor até 28 de março.

Na Alemanha, o número de infetados chega aos 349, 175 dos quais no Estado da Renânia do Norte - Vestefália, no oeste do país, de acordo com as autoridades de saúde.