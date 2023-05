Lukashenko aparece em público após seis dias de ausência e preocupações com saúde

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, surgiu, esta segunda-feira, em público pela primeira vez desde 9 de maio, quando abandonou precipitadamente as comemorações do Dia da Vitória em Moscovo, por problemas de saúde, motivando preocupações sobre a sua condição.

Principal aliado do presidnte russo Vladimir Putin, a quem permitiu o uso de território bielorrusso para desencadear ataques contra a Ucrânia, Lukashenko visitou hoje o comando central da Força Aérea, onde afirmou que apesar de não existir nenhuma "situação crítica", alguns "fatores" são causa de "preocupação".

O presidente bielorrusso, que apareceu com um penso na mão, também mencionou a queda no passado fim de semana de vários helicópteros e aviões de combate militar russos, na região de Briansk, a 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

"Desde então, as nossas tropas têm estado em alerta máximo", adiantou.

Lukashenko não era visto em público desde que, se retirou a 09 de maio das comemorações do Dia da Vitória em Moscovo, que assinalam a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.