Lukashenko "desaparecido" mas ativo

O presidente da Bielorrúsia, Aleksandr Lukashenko, não participou nas cerimónias de domingo do Dia da Bandeira, do Emblema e do Hino nacionais, sendo dado como desaparecido dos meios públicos desde as cerimónias do Dia da Vitória, no dia 9, em Moscovo, mas a agência de notícias bielorrussa, BelTA, assegura que o dirigente está a levar uma semana normal.

Num "projeto especial" dedicado à "Semana do Presidente", inaugurado na manhã desta segunda-feira, quando se multiplicam notícias na imprensa internacional sobre o "desaparecimento" de Lukashenko após as cerimónias na capital russa, que abandonou mais cedo, tendo faltado ao almoço oficial, a BelTA assegura que ele participou, nessa noite, nas cerimónias na capital bielorrussa, Minsk, tendo depositado uma coroa de flores no Monumento da Vitória.

A presença de Lukashenko nas cerimónias do dia 9 em Minsk está documentada na cobertura fotográfica feita pela agência e reproduzida na página oficial do Presidente e em órgãos de informação eletrónicos, sobretudo bielorrussos, nesse dia.

Quer na notícia do dia, quer na resenha semanal, é referido que o discurso alusivo ao Dia da Vitória e de homenagem aos veteranos de guerra foi feito pelo ministro da Defesa, Viktor Kherenin, por instruções do presidente, embora fosse divulgada uma mensagem de saudação sua.

Aconteceu o mesmo quanto à alocução principal do Dia da Bandeira, no domingo, que foi feita pelo primeiro-ministro, Roman Golovchenko, também com uma mensagem de Lukashenko, embora a agência não indicasse qualquer justificação para a ausência do chefe de Estado na cerimónia.

"Agenda do presidente está sempre cheia"

Sobre os rumores acerca do estado de saúde de Lukashenko, que referem inclusivamente o internamento numa clínica de Minsk, desde que um repórter do jornal russo "Kommersant", acreditado no Kremlin, citado pela agência France Presse, disse tê-lo visto "mal", nem os serviços da Presidência nem a BelTA dão informações.

Observando-se o vídeo da cobertura das cerimónias do Dia da Vitória em Minsk, fica-se com a impressão de que, nalguns momentos, acusaria alguma indisposição.

Na resenha, que começa por salientar que "a agenda de trabalho do presidente da Bielorrússia está sempre cheia de acontecimentos" e que "mesmo que não haja atos públicos, não significa que o chefe de estado não esteja a trabalhar" a BelTA recupera algumas atividades de Lukashenko que noticiara nos dias anteriores.

Entre elas, estão a resposta, na sexta-feira, ao convite do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a cimeira sobre desenvolvimento sustentável e a assinatura, no sábado, do decreto para a realização na Bielorrússia, dos Segundos Jogos da Comunidade de Estados Independentes.