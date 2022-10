Lula confiante na vitória vai discursar às 23.30 horas portuguesas

José Miguel Gaspar, em São Paulo Hoje às 16:20 Facebook

Últimas sondagens dão vitória ao popular candidato do Partido dos Trabalhadores. Apoiantes eufóricos chamam a Lula o novo messias.

Luís Inácio Lula da Silva, candidato a 39.º presidente da República do Brasil, vai falar esta noite às 23.30 horas (20.30 horas aqui em São Paulo), na sua sede de candidatura, no Hotel Intercontinental, na baixa paulista, naquele que será previsivelmente o seu discurso de vitória - a confirmarem-se as sondagens.

As últimas pesquisas do sentido de voto, apuradas este sábado, permitidas pela lei brasileira até ao dia anterior à ida às urnas, ditam que na contagem de votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos, Lula lidera por 54% a 46%, segundo o Ipec, e por 52% a 48% de acordo com a sondagem Datafolha. As urnas abriram aqui às 8 horas e fecham às 17 horas (20 horas em Portugal continental), para 156 milhões de eleitores inscritos.