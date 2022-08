Lula confirma participação no primeiro debate da campanha

JN/Agências Hoje às 23:16 Facebook

O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, este sábado, que vai participar, no domingo, no primeiro debate da campanha para as eleições presidenciais de outubro, depois de vários dias de incertezas quanto à sua presença.

"Vemo-nos na Band [Rede Bandeirantes], amanhã, às 21 horas" locais (1 hora de segunda-feira em Lisboa), escreveu Lula da Silva na rede social Twitter.

Nos vemos na Band amanhã, 21 horas. pic.twitter.com/TvRUqtLDzv - Lula 13 (@LulaOficial) August 27, 2022

O principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, ainda não confirmou a participação.

O debate, organizado por órgãos de comunicação social brasileiros, entre os quais a Rede Bandeirantes e o jornal Folha de São Paulo, é o primeiro da campanha para as presidenciais de 02 de outubro.

Bolsonaro disse sexta-feira que deverá estar presente no debate, mas frisou que a decisão final ainda não está tomada.

"Ainda estou a decidir", disse Bolsonaro na sexta-feira.

"A certa altura, eu achava que não devia ir. Agora acho que devo. Vou levar um tiro, vão disparar contra mim o tempo todo, mas acho que minha estratégia vai dar certo", disse em entrevista à rádio Jovem Pan.

Questionada hoje pela AFP no sábado, a assessoria de Bolsonaro não confirmou a sua presença no debate.

Os dois candidatos foram entrevistados em separado esta semana no telejornal da TV Globo, tendo analistas políticos considerado que Lula da Silva esteve melhor do que Bolsonaro.

As eleições presidenciais estão marcadas para 02 de outubro, com possibilidade de uma segunda volta, caso seja necessária, no dia 30 do mesmo mês.

Lula da Silva lidera as sondagens para as presidenciais (47%), seguido por Bolsonaro (32%), também segundo o Instituto Datafolha.

Ao todo, 12 candidatos disputam as presidenciais: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Roberto Jefferson, Pablo Marçal, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.