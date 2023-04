Lula da Silva condena "violação da integridade territorial" da Ucrânia

JN Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Brasil, Lula da Silva, condenou, esta terça-feira, a "violação da integridade territorial" da Ucrânia e defendeu uma solução "política e negociada" para a guerra.

"Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", disse Lula da Silva, citado pelo portal brasileiro "G1".

As declarações do presidente brasileiro foram feitas durante um almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente da Roménia, Klaus Werner Iohannis.

PUB

Lula tem estado no centro da polémica depois de, no regresso de uma visita à China no passado fim de semana, ter atribuído aos EUA e à União Europeia a responsabilidade da escalada do conflito ao fornecerem armas à Ucrânia, o que gerou críticas por parte de Kiev, dos norte-americanos e europeus. Lula da Silva defendeu no sábado que os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia deve "começar a falar de paz".

Estas críticas surgem também nos dias que antecedem a visita oficial do presidente brasileiro a Portugal, entre os próximos dias 22 e 25 de abril, altura em que está prevista a realização da cimeira luso-brasileira e uma receção na Assembleia da República, na manhã de dia 25.