Lula da Silva diz que brasileiros reconquistaram direito de viver em democracia

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse esta segunda-feira que o povo brasileiro reconquistou o direito de viver numa democracia, durante a cerimónia no Tribunal Superior eleitoral (TSE) em que foi diplomado como futuro governante.

"Este diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia neste país. Vocês ganharam este diploma", afirmou no início do seu discurso.

"Em primeiro lugar quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de dirigir pela terceira vez este país", acrescentou, visivelmente emocionado.

PUB

O ato confirmou a vitória do líder progressista e a do vice-presidente, Geraldo Alckmin, que agora estão habilitados a tomarem posse em 01 de janeiro de 2023, após o resultado apurado nas urnas em 30 de outubro, numa cerimónia que reuniu centenas de autoridades no TSE, em Brasília.