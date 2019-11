Lula da Silva diz que Evo Morales errou ao tentar um quarto mandato na Bolívia

Hoje às 18:30 Facebook

O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva declarou à imprensa que o seu "amigo" e ex-chefe de Estado da Bolívia Evo Morales "errou" ao tentar um quarto mandato à frente daquele país.

"O meu amigo Evo cometeu um erro ao tentar um quarto mandato como Presidente. Mas o que fizeram com ele foi um crime. Foi um golpe. Isso é terrível para a América Latina", disse Lula da Silva, ao jornal "The Guardian", numa das suas primeiras entrevistas desde que deixou a prisão, no início deste mês.

No poder desde 2006, Evo Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia, foi declarado vencedor para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, mas o sufrágio foi marcado por denúncias de fraude por parte da oposição boliviana.

Evo Morales acabou por renunciar ao cargo em 10 de novembro após três semanas de protestos contra a sua reeleição liderados pela oposição e depois de ter perdido o apoio do exército e da polícia.

O ex-presidente boliviano, que denunciou que a proclamação da senadora Jeanine Añez como presidente interina foi um "golpe de Estado", seguiu depois para o México, onde permanece exilado.

Desde a demissão de Evo Morales, os apoiantes do ex-presidente têm protestado diariamente nas ruas de La Paz e em algumas cidades das zonas rurais do país.

Os protestos na Bolívia fizeram até à data 32 mortos, incluindo 17 pessoas que morreram durante confrontos com as forças de segurança.