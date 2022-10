Lula da Silva e Jair Bolsonaro no sprint da maratona até ao Planalto

A uma semana da segunda volta das eleições, sondagens mantêm em aberto todas as expectativas.

Reta da meta para Lula da Silva e Jair Bolsonaro. À entrada da curva que antecede a última semana da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais (domingo, 30), o candidato do PT ainda vai à frente das intenções de voto dos brasileiros, mas as mesmas sondagens assinalam uma aproximação do incumbente e há até pesquisas que verificam um empate técnico.

Destes estudos de opinião, fracassados na primeira volta, ressalta também muito do suspense que há de permanecer até que não sobre por contar nem uma das escolhas dos 156 milhões brasileiros chamados a eleger o presidente.