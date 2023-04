Lula da Silva na lista dos 100 mais influentes da revista "Time"

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entrou para a lista de 100 pessoas mais influentes de 2023, formulada e divulgada pela revista "Time".

Lula da Silva divide a lista com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, além de outros líderes como o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o rei Carlos III.

Num breve perfil, a revista "Time" destaca que Lula da Silva, depois de anos de degradação e destruição ambiental sancionadas pelo Estado no Brasil, escolheu um novo caminho ao eleger a questão climática como um dos pontos centrais do seu terceiro mandato, que começou a 1 de janeiro.

"Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo - renovando o compromisso do país com a democracia, justiça e equidade económica. Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gémeas do clima e da biodiversidade", destaca o perfil de Lula da Silva, assinado por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e fundador e presidente do Climate Reality Project.

"O Brasil abriga uma das maravilhas naturais mais importantes do nosso planeta: a floresta amazónica. Depois de muitos anos de crescente desflorestamento e incêndios florestais, a Amazónia está transformando-se de um sumidouro de carbono numa fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazónia, e já o fez antes - reduzindo o desmatamento em 72% no seu mandato anterior", acrescentou.

O perfil defende ainda que o combate à perda florestal e a aceleração da transição para energia limpa no Brasil tornam a liderança de Lula da Silva "fundamental nesta década decisiva para a ação climática".

Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff entrou na lista da "Time" dos 100 mais influentes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito personalidade do ano da "Time" em 2021 que o descreveu como um "líder controverso".