Lula da Silva está com covid-19

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que estava na pré-campanha para as eleições presidenciais de outubro, teve um teste com resultado positivo para a covid-19, pela segunda vez, mas está assintomático.

Segundo uma publicação da equipa de campanha nas redes sociais, Lula, de 76 anos, e a esposa, Rosângela da Silva, de 55, "vão ficar em confinamento e sob acompanhamento médico pelos próximos dias".

A publicação acrescenta um atestado médico onde consta que Lula está "em bom estado geral" e refere ainda que a esposa do ex-líder brasileiro "tem sintomas leves".

Lula já tinha tido um primeiro teste com resultado positivo para a covid-19 durante uma viagem a Cuba, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O ex-presidente recebeu quatro doses da vacina, a última em abril.

Lula, ex-chefe de Estado entre 2003 e 2010, declarou a sua pré-candidatura no início de maio.

O líder do Partido dos Trabalhadores lidera a disputa com 48% dos votos, muito à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (27%), segundo uma sondagem do Datafolha publicada em 26 de maio.

Para vencer à primeira volta é necessário mais de 50% dos votos.