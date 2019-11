Lula da Silva já saiu da prisão

Hoje às 20:42 Facebook

Lula da Silva saiu, esta sexta-feira, da prisão onde estava há 580 dias.

A decisão de libertar Lula da Silva foi tomada pelo juiz Danilo Pereira, da 12.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que aceitou o pedido da defesa do antigo Presidente do Brasil e autorizou a sua saída da sede da Polícia Federal de Curitiba, onde esteve preso durante um ano e sete meses.

"É uma enorme alegria estar aqui com vocês", disse Lula da Silva, em Curitiba, logo após ter sido libertado. "Vocês eram o elemento da democracia que eu tinha para resistir ao lado podre da justiça", atirou, amplamente saudado por várias pessoas que o esperavam.

No palco está também Fernando Haddad, que concorreu às eleições presidenciais do ano passado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Quando Lula da Silva subiu ao palco foi cantado o Hino do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, viu a sua libertação decidida por um juiz em menos de 24 horas após uma decisão do STF, na quinta-feira, ter alterado a jurisprudência e proibir a prisão após condenação em segunda instância dos réus que recorrem para tribunais superiores.

O histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.

Lula da Silva anunciou que após sair da cadeia pretende participar em grandes viagens pelo país, as famosas "caravanas", para aumentar a sua popularidade e incorporar a oposição ao Presidente do país, Jair Bolsonaro.