Lula da Silva reconquista o Planalto com 51% dos votos

Foi a campanha mais violenta de sempre, com acusações incendiárias entre duas personalidades antagónicas que impuseram, na sociedade brasileira, uma polarização nunca antes vista.

Às 19.56 horas de Brasília (22.56 em Lisboa), o Brasil determinou, à segunda volta, a viragem à Esquerda, e recolocou, com quase 51% dos votos (60 milhões de eleitores), Luís Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, de onde o agora presidente eleito saiu a 1 de janeiro de 2011, para dar lugar a Dilma Rousseff. Bolsonaro obteve 49.10% dos votos.