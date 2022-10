Lula desce nas intenções de voto e Bolsonaro fica mais perto

Nova sondagem indica que Lula da Silva conta com 50% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro reúne 43%. Dados mostram quem são os cidadãos brasileiros que votam em cada candidato.

Um dia após o mais recente debate entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, o Brasil ficou a conhecer mais uma sondagem. Realizada pelo Ipec e publicada pelo portal brasileiro G1, a projeção dá conta de uma queda do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) nas intenções de voto.

Na última sondagem apresentada pela empresa, divulgada no dia 7 de outubro (cinco dias após a realização da primeira volta das eleições), Lula da Silva contava com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registava 43%. Agora, na nova pesquisa, o candidato de Esquerda surge com 50%, enquanto o presidente em exercício mantém os 43%.

No que diz respeito às intenções de voto sem contar os brancos, nulos e os de eleitores que se declaram indecisos, Lula obtém 54% dos votos e Bolsonaro 46%. Na anterior pesquisa do Ipec, o ex-presidente obtinha 55% dos votos válidos, enquanto o candidato do Partido Liberal (PL) reunia 45%.

Relativamente à performance governativa dos últimos quatro anos, 39,6% dos inquiridos observam como "negativo" o desempenho do Executivo de Bolsonaro, 39,4% perspetivam o mesmo como "positivo" e 24,5% referem que a liderança foi "regular".

Quem vota em quem?

A sondagem indica ainda quem apoia cada um dos candidatos ao Palácio do Planalto. Lula da Silva, que esteve na presidência entre 2003 e 2011, é o preferido das camadas socioeconómicas mais baixas, dos católicos, dos que vivem no interior do Brasil, dos que se autodeclaram como pretos/pardos, dos que têm um baixo nível de alfabetização e dos que, por exclusão de partes, nunca votariam em Bolsonaro, tendo em conta o desempenho do líder brasileiro nos últimos quatro anos.

Por sua vez, Bolsonaro é o favorito dos cidadãos da classe média / alta, dos evangélicos, dos que moram nas regiões norte e centro-oeste, dos se autodeclaram brancos, dos que contam com educação superior e daqueles que se mostram satisfeitos com o trabalho realizado desde 2018 até agora.

Tendo em conta que estas já são conhecidas como as eleições presidenciais mais polarizadas da História brasileira, e que atualmente apenas restam dois candidatos na corrida eleitoral, a sondagem do Ipec mostra que 93% dos eleitores dizem estar totalmente decididos em quem irão votar na segunda volta, que se realiza no dia 30 de outubro. Por outro lado, os que consideram que ainda podem mudar de opinião totalizam apenas 7%.

O debate entre os adversários políticos, no último domingo, foi uma das últimas oportunidades para os candidatos serem confrontados com diversas questões e tentaram conquistar os votos dos que ainda são incertos. A discussão entre os oponentes ficou, mais uma vez, marcada por acusações e insultos mútuos.



Esta foi a terceira pesquisa realizada pelo Ipec após a primeira volta eleições. Desta vez, foram entrevistadas 3008 pessoas em 184 municípios, entre sábado e segunda-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.