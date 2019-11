Lula diz querer combater o lado podre da Justiça, da polícia e da imprensa

Hoje às 18:27 Facebook

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, numa mensagem em vídeo dirigida a líderes da esquerda latino-americana reunidos em Buenos Aires, afirma-se com "muita disposição para lutar contra o lado podre da Justiça, da polícia e da imprensa brasileira".

"Estou com muita disposição de andar pelo Brasil, com muita vontade de viajar pela América Latina. E estou com muita disposição de combater o lado podre do Poder Judiciário, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, o lado podre do Ministério Público e o lado podre da imprensa brasileira", diz Lula no vídeo enviado à reunião do Grupo de Puebla, em que participam líderes da política latino-americana, reunidos em Buenos Aires.

Lula acrescenta que é preciso ter coragem de enfrentar esses poderes porque "a elite latino-americana é muito conservadora e não aceita a ideia de um povo pobre subir um degrau na escala das conquistas sociais".

"Finalmente estou livre", anuncia Lula. "E estou com muito desejo de lutar", prossegue.

O ex-Presidente brasileiro diz aos líderes da esquerda regional que "continua com o sonho de construir uma grande América Latina" que melhore a vida dos povos da região e que a recente vitória de Alberto Fernández na Argentina "pode servir de exemplo para outros países".

"Acredito que (Alberto) Fernández possa fazer isso na Argentina e que possa servir de exemplo para outros países", destaca Lula, em sintonia com a esperança da esquerda regional de que a vitória do peronista argentino signifique um caminho para o retorno da esquerda ao poder depois de uma onda de direita que ganhou as eleições desde 2015.

"Agradeço a Fernández por ter ganho a eleição. Foi como se eu tivesse ganho aqui no Brasil", comparou, fazendo, porém uma advertência sobre o que ocorre na Bolívia.

"Estou feliz com a eleição do Evo (Morales) apesar da canalhice que estão a fazer com ele na Bolívia", diz, solidarizando-se com o líder boliviano de esquerda cuja eleição em 20 de outubro foi marcada por acusações de fraude que ainda são motivo de auditoria da Organização dos Estados Americanos (OEA).

A exibição do vídeo de Lula fez parte da cerimónia inaugural da região do recém-criado Grupo de Puebla que, além do próprio Lula, tem como integrantes ex-Presidentes como a brasileira Dilma Rousseff, o uruguaio José Mujica e o colombiano Ernesto Samper.

Depois da participação em vídeo de Lula, o Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, revelou que na visita que fez a Lula na prisão em julho passado durante campanha eleitoral argentina, Lula deu-lhe uma ordem: "Você tem de ganhar na Argentina".

"Então, eu cumpri, Lula. Ganhei na Argentina. E vamos colocar a América Latina de pé", anunciou.

Alberto Fernández revelou que conversou hoje com o Presidente francês Emmanuel Macron.

"Uma conversa esplêndida na qual eu lhe expliquei o que está acontecer na América Latina", disse.

"Também disse ao Presidente Macron que, com Lula Livre, sopram outros ventos no Brasil. E disse-lhe que confio nesses ventos", em alusão a uma mudança em relação à atual política do governo Bolsonaro, que ameaça romper com o Mercosul se a Argentina tiver uma postura protecionista contra a tendência de abertura comercial aplicada pelo governo de Mauricio Macri que deixa a Presidência na Argentina em 10 de dezembro.

O atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não felicitou Fernández pela vitória há duas semanas e avisou que não irá à sua posse.

Fernandez, por seu lado, convidou Lula para a posse.

"Vamos trabalhar muito para que essa união entre Brasil e Argentina não se rompa. Essa união é o eixo da unidade da América do Sul", defendeu Alberto Fernández.

"O Grupo de Puebla será a voz para contar ao mundo o que acontece na América Latina e de onde sairão os dirigentes que voltarão a colocar de pé a América Latina", afirmou.