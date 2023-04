Lula foi recebido por Xi para "equilibrar a geopolítica mundial"

Líderes assinaram 15 acordos comerciais que totalizam mais de nove mil milhões de euros em investimentos. Guerra na Ucrânia foi tema de conversa.

Recebido por Xi Jinping no Grande Salão do Povo, em Pequim, Lula da Silva expressou, esta sexta-feira, o desejo de aprofundar a relação com o Estado aliado ao longo dos próximos anos, deixando uma mensagem clara: "Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China". Depois de uma reunião bilateral privada, o presidente brasileiro revelou que foram assinados 15 acordos comerciais que contemplam uma vasta cooperação em áreas como a ciência e tecnologia, relações culturais, ambiente, energia limpa, produção de transportes elétricos e intercâmbio académico. Foram ainda fechadas 20 parcerias entre empresas privadas e entidades públicas.

Antes da primeira receção na capital do gigante asiático, na qual o chefe de Estado do Brasil se encontrou com o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji, o líder estabeleceu os objetivos da visita diplomática. "Elevar o patamar da parceria estratégica e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial", escreveu no Twitter, antes de firmar os pactos comerciais que, segundo o Ministério da Fazenda (Economia) do Brasil, totalizam mais de nove mil milhões de euros em investimentos.

PUB

A lista de memorandos de entendimento alcançada pelos dois Governos contempla ainda parcerias público-privadas e um protocolo para fabricar e operar satélites CBERS-6. De acordo com o jornal "Folha de S.Paulo", o rascunho da declaração conjunta - que ainda estará a ser aprimorada pela comitiva brasileira - menciona um estímulo ao uso de moedas locais dos dois países para o comércio bilateral - um dos pontos que assinala de forma concreta a intenção de abrir a porta a um distanciamento do dólar e dos EUA.

Além do diálogo sobre os negócios futuros, Lula da Silva dirigiu-se à China com o intuito de reforçar uma aposta comum na luta contra as mudanças climáticas. "Contamos com a China na nossa luta pela preservação do planeta Terra, defendendo uma política climática mais saudável. Em que as pessoas possam respirar ar mais puro e beber água mais limpa. Para isso, é extremamente importante uma transição energética para que a gente possa produzir energia mais limpa", frisou o presidente, lembrando que um dos objetivos do Governo que lidera é, até 2030, "alcançar o desmatamento zero na Amazónia".

Já o homólogo chinês, que nas últimas semanas tem fortalecido laços com diversos líderes mundiais, entre os quais Vladimir Putin e Emmanuel Macron, assinalou que "a China procura um desenvolvimento de alta qualidade" e vai "acelerar a criação de um novo paradigma de desenvolvimento. Isto vai abrir novas oportunidades para o Brasil e para os países de todo o Mundo".

Paz e diálogo na Ucrânia

Um dos temas centrais das conversações entre Lula e Xi foi a guerra na Ucrânia. Os dois presidentes concordaram, informaram os média estatais chineses, que o "diálogo e negociações" são a única saída viável para o conflito europeu.

Nem a China nem o Brasil adotaram sanções contra Moscovo, ao contrário do Ocidente. As duas nações têm tentado estabelecer posições neutrais para alcançar a paz. Pequim já apresentou um plano de 12 pontos, enquanto Lula sugeriu a formação de um grupo de países que trabalhe numa solução negociada.