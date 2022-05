Lula limpa tudo: se eleição fosse hoje, Bolsonaro perdia reeleição

Segundo as sondagens, antigo presidente não seria eleito na primeira volta, mas lidera em todos os cenários.

Lula é como a fénix renascida, o pássaro lendário da mitologia grega que morria em combustão mas depois renascia das suas cinzas. Após 580 dias preso devido aos processos de corrupção do Caso Lava-Jato (foi libertado em 2019) , o ex-presidente brasileiro, que é de novo candidato ao cargo nas eleições deste ano, prepara-se para limpar a eleição, segundo as sondagens, deixando Jair Bolsonaro, o presidente incumbente eleito em 2018, a grande distância.

Treze pontos separam nesta altura os dois candidatos: Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT) e que tem amplo respaldo dos outros partidos de Esquerda, soma 44% contra 31% de Bolsonaro, que é apoiado pelo Partido Liberal, de Direita. É o que diz a sondagem, revelada anteontem, do Ipespe, instituto de estudos políticos fundado no Brasil por professores universitários e investigadores, em 1986.