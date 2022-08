Lula mantém-se na liderança após subida de Bolsonaro

Matilde Costa Silva Hoje às 20:32 Facebook

Depois de um mês de sondagens, Lula da Silva conseguiria ganhar na primeira volta das eleições.

Nas intenções de voto para as eleições presidenciais brasileiras de 2 de outubro, Lula da Silva mantém-se na liderança, face ao atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. De acordo com uma sondagem realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada esta sexta-feira, o ex-presidente brasileiro conta com 47% das intenções de voto, contra os 32% obtidos por Jair Bolsonaro. Esta pontuação daria a vitória a Lula da Silva na primeira volta do escrutínio com 52,8% dos votos válidos.

À medida que o atual presidente vai aumentando, ainda que aos poucos, a sua popularidade entre a população, vai também diminuindo a vantagem do seu adversário, tendo caído de 18 pontos percentuais para 15, descida registada entre os meses de julho e agosto.