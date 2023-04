Lula, o "mártir" que não chegou a ser

Gabriel Hansen Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Líder sul-americano chegou esta sexta-feira a Lisboa para uma viagem oficial de cinco dias ao país.

A visita de Lula da Silva a Portugal é mais um capítulo na história do líder do Partido dos Trabalhadores (PT) com o país ibérico. O presidente brasileiro iniciou o terceiro mandato no Palácio do Planalto com a missão de trazer o Brasil "de volta" ao cenário internacional. Na bagagem, o chefe de Estado traz uma história de vida que ajuda a compreender melhor a sua atual visão pragmática e equilibrista, defensora de um mundo multipolar. Das origens humildes ao sindicalismo e à ascensão, por três vezes, à presidência, Lula e o próprio PT são sobreviventes num horizonte tão volátil quanto a política brasileira.

Origens, sindicalismo e PT