Lula troca o vermelho para afastar "fantasmas"

Candidato de Esquerda deixou de usar a cor histórica do Partido dos Trabalhadores, enquanto Bolsonaro faz uso da bandeira nacional

Lula da Silva apareceu no palco de um comício em São Paulo, a 24 de setembro, com uma camisa vermelha, a cor do Partido dos Trabalhadores (PT). Esta foi a última vez que o candidato de Esquerda foi visto em público com uma vestimenta rubra, com apenas algumas aparições seguintes a trajar um boné do PT, mas com camisas azuis, cinzas e brancas a acompanhar. A mudança na paleta de cores não é em vão: o candidato apela, assim, ao voto do eleitor de centro e de Direita que rejeita Bolsonaro e hesita em apoiar o "petista".

A cor branca ganhou destaque na campanha de Lula após um conselho de Simone Tebet, que obteve 4,2% dos votos na primeira volta. A candidata, citada pelo jornal Folha de S. Paulo, disse que o vermelho "assustaria" os eleitores do interior de São Paulo e de estados do Centro-Oeste, Sul e Norte, regiões em que Bolsonaro ficou na frente. Tebet defendeu ainda que as pessoas votariam contra o atual presidente, e não no PT.