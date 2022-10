"Lula vai estar com a faca no pescoço desde o primeiro dia"

Miguel Borba de Sá, especialista em política brasileira da Universidade de Coimbra, considera que os dois meses em que Bolsonaro ainda vai estar no poder serão "muito turbulentos". O investigador antecipa que a liderança de Lula da Silva será difícil desde o primeiro dia em que chegar ao Palácio do Planalto.

O silêncio de Bolsonaro após a derrota já seria de esperar?

A meu ver este silêncio do presidente mostra que alguma reunião de emergência aconteceu, com o intuito de traçar uma estratégia de contenção de danos e projeção do futuro político de Bolsonaro e do seu movimento. Porque a verdade é que Lula só teve mais dois milhões de votos do que Bolsonaro, o que num colégio eleitoral tão amplo é muito pouco. Em termos políticos, pode ser considerado um empate técnico, ou até mesmo, uma leve vitória da extrema-direita no Brasil, sobretudo se olharmos para as eleições de governadores e para o Congresso. Claro que é um banho de água fria do lado do Bolsonaro, mas certamente existe um património político que surge de Bolsonaro que pode ser herdado, portanto imagino que uma estratégia possa estar a ser traçada do ponto de vista político. A nível mais operacional, esta segunda-feira, ocorreram alguns cortes das estradas mais importantes do país. Conversei com pessoas que moram no Rio de Janeiro e algumas estão bastante preocupadas com o que se irá seguir.