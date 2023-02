Lula vai propor Dilma Rousseff para presidente do banco do BRICS

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou, esta quinta-feira, que irá propor a antiga presidente Dilma Rousseff para presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Se depender de mim, ela será a nova presidente" do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos BRICS, disse Lula da Silva numa entrevista à CNN Brasil, durante a qual assegurou que a antiga presidente, impedida em 2016 de exercer estas funções por alegado tratamento irregular dos orçamentos, "é uma pessoa muito competente do ponto de vista técnico".

O NBD foi criado em 2014, precisamente com Rousseff na presidência brasileira, onde sucedeu a Lula da Silva em 2011 e da qual foi afastada em 2016 por um processo de 'impeachment' promovido pela oposição.

A instituição financeira do BRICS está sediada em Xangai e é atualmente presidida pelo diplomata brasileiro Marcos Troyjo, que tomou posse em 2020 e cujo mandato termina em 2025.

No entanto, Troyjo, cuja candidatura foi promovida pelo agora ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, terá expressado o seu desejo de renunciar para incorporar-se no governo regional de São Paulo, liderado pelo 'bolsonarista' Tarcísio Gomes de Freitas.

Lula da Silva tem agendada uma visita oficial a Pequim no final de março e sugeriu na entrevista que seria uma boa oportunidade para propor formalmente Rousseff como presidente do NBD.

A instituição, com um capital de 100 mil milhões de dólares (cerca de 93,6 milhões de euros), concentra-se no financiamento de projetos de infraestruturas nos seus cinco membros, mas também apoia países em desenvolvimento, tais como o Bangladesh, Egito e Uruguai, admitidos como membros do banco em 2021.