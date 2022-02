Luso-holandesa que se juntou ao Estado Islâmico condenada a quatro anos e meio de prisão

JN Hoje às 12:41 Facebook

A cidadã luso-holandesa acusada de ter aderido ao autoproclamado Estado Islâmico foi esta sexta-feira condenada a quatro anos e meio de prisão efetiva pelo Tribunal de Roterdão.

Ângela Barreto, que se diz arrependida, foi condenada por integrar e colaborar com uma organização terrorista, avança o jornal neerlandês "De Telegraaf". O Ministério Público de Roterdão pedia seis anos de prisão para uma "noiva da jiad", acusando-a de colaborar com os radicais, no recrutamento de outras mulheres e até no fornecimento de armas.

Atualmente com 26 anos, a luso-holandesa tinha 19 quando deixou a casa da mãe nos Países Baixos e partiu para a Síria, para os braços do homem com quem viria a casar e ter dois filhos.