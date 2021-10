Luxemburgo é primeiro país da Europa a legalizar o cultivo de canábis

Angélica Cavaleiro Hoje às 13:40 Facebook

O governo do Luxemburgo anunciou, esta sexta-feira, a legalização de canábis apenas para consumo próprio por maiores de 18 anos.

De acordo com o Governo luxemburguês, citado pelo "The Guardian", as pessoas com mais de 18 anos vão poder plantar até quatro plantas de canábis. O cultivo é limitado à residência, ou seja, pode-se cultivar apenas dentro de casa, no jardim, varanda ou terraço.

A comercialização das sementes passa também a ser permitida, em lojas físicas ou online, ou até a importação de outro país. As sementes não terão qualquer limite nos níveis de tetra-hidrocanabinol (THC), principal substância psicoativa encontrada na canábis.

Continua a ser proibido o consumo desta droga em locais públicos, bem como a sua venda e transporte. Apesar de ainda haver algumas proibições, quem for apanhado com até três gramas da droga deixa de estar a cometer crime, já que a posse em público passa a ser considerada uma infração leve.

O governo admite que tomou esta decisão com o objetivo de manter os utilizadores longe do mercado ilegal e garantir a qualidade do produto. A criação deste sistema regulado pelo Estado prevê que as receitas das vendas de sementes sejam investidas "principalmente na prevenção e educação no campo da dependência".

Devido a esta mudança da legislação, o Luxemburgo junta-se ao Canadá, Uruguai e a onze estados dos EUA, que contrariam uma recomendação da ONU sobre esta droga. As Nações Unidas instam os países-membros a legalizarem "a produção, comércio e posse de drogas, exclusivamente para usos medicinais e científicos".

Em Portugal, continua a ser ilegal a posse de drogas e a plantação de canábis. Desde novembro de 2001, a aquisição, posse e consumo deixaram de ser considerados crimes, mas continuam a ser puníveis por lei. De acordo com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), a posse de droga e respetivo consumo é considero como ilícitos de "mera ordenação social". Os consumidores são encaminhados para a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), onde é determinado o tratamento indicado para cada pessoa.