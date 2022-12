Luz amarela e geolocalização: Espanha diz adeus ao triângulo e aos "quatro piscas"

A partir de 1 de janeiro de 2026, os condutores em Espanha que desejem sinalizar uma emergência serão obrigados usar um dispositivo luminoso com sistema GPS. Em causa está uma nova lei aprovada na terça-feira pelo Conselho de Ministros espanhol.

Daqui a quatro anos, deixarão de ser utilizadas as luzes de emergência, vulgarmente conhecidas como "quatro piscas", e o triângulo em Espanha. Segundo o decreto aprovado terça-feira, as chamadas luzes V16, que serão obrigatórias em todos os veículos em 2026, enviarão a localização da viatura parada para a Direção Geral de Trafego espanhola (DGT) a cada 100 segundos, para que essa informação chegue rapidamente aos restantes veículos na estrada.

As luzes V16 deverá ser de cor amarela e visível num campo de 360 ​​graus, será colocada no topo da viatura, podendo resistir a temperaturas entre -10ºC e 50ºC.

"É um bom dia para a segurança rodoviária e para a mobilidade em Espanha, uma vez que o Real Decreto foi finalmente aprovado pelo Conselho de Ministros, que acaba de definir tecnicamente as características que as "luzes laranja" - tecnicamente conhecidas como V16 - devem ter para que possam continuar a ser utilizados a partir de 2026", disse Jorge Ordás, diretor-geral adjunto de Gestão da DGT, em declarações ao jornal espanhol ABC.

Com os novos dispositivos, não será necessário sair do carro para colocar o triângulo, ficará visível a um quilómetro de distância e enviará as coordenadas para a DGT que as partilhará com navegadores e veículos ligados. Além disso, segundo Ordás, não haverá tarifa a pagar, já que "cada luz virá com a ligação pré-paga por pelo menos 12 anos". As luzes V16 visam ainda a prevenção de acidentes e de atropelamentos ser utilizadas pela DGT para outros fins, como o envio de multas.

Esta medida surge no âmbito da Diretiva 2010/40/UE do Parlamento Europeu, de 7 de julho de 2010, que estabelece o enquadramento para a implementação de sistemas de transporte inteligentes no setor do transporte rodoviário.