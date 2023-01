Macacos desaparecem de zoo nos EUA. É o quarto incidente suspeito desde o início do ano

D.J. Hoje às 15:46 Facebook

Dois macacos, da espécie saguim-imperador, desapareceram do Jardim Zoológico de Dallas, nos EUA, depois de a cerca que os protegia ter sido "comprometida intencionalmente". Este é o quarto incidente suspeito no zoo desde o início do ano, após a fuga sem explicação de um leopardo e a morte de um abutre com uma "ferida invulgar".

A polícia de Dallas foi alertada para o desaparecimento, na segunda-feira, quando os tratadores encontraram o terreno dos saguim-imperadores vazio. Segundo a equipa do jardim zoológico, a cerca foi "comprometida intencionalmente", o que alimenta a tese de que os animais foram levados, até porque que esta é uma espécie que gosta de estar perto de "casa" e não iria fugir.

Os macacos saguim-imperador distinguem-se pelos seus longos bigodes brancos que se assemelham aos dos humanos.

Antes deste incidente suspeito, já um leopardo jovem tinha escapado do seu habitat através de um buraco que surgiu misteriosamente, mas nada aconteceu e foi encontrado em segurança. O staff também encontrou cortes na cerca dos macacos Langur-de-java, embora nenhum tenha aproveitado a oportunidade para fugir. Já na semana passada foi encontrado na jaula um abutre morto com uma "ferida invulgar". A ave, em perigo de extinção, era uma das únicas 6500 do planeta e a sua morte foi considerada "muito suspeita".

Desde então, o jardim zoológico acrescentou mais câmaras de vigilância e aumentou o número de patrulhas durante a noite. A polícia ainda não responsabilizou ninguém pelos incidentes.

O zoo de Dallas tem 43 hectares e alberga mais de dois mil animais. É o mais antigo e maior jardim zoológico do estado do Texas, nos Estados Unidos da América.

Em 2004 ficou nas bocas do Mundo quando um gorila de 136 quilos escapou da jaula, e feriu quatro pessoas antes de ser abatido.