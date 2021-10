Macau desce nível de alerta de tempestade tropical

JN/Agências Hoje às 09:52 Facebook

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau desceram, este domingo, o alerta de tempestade tropical de sinal 3 para 1, à medida que esta se afasta do território.

Às 14 horas (7 horas em Lisboa), o Lionrock estava a cerca de 660 quilómetros a sudoeste de Macau "e está a afastar-se gradualmente" da cidade, à velocidade de 15 quilómetros por hora, indicaram.

Uma nova tempestade tropical vai aproximar-se do território nos próximos dias: "Espera-se que o ciclone tropical Kompasu localizado a leste das Filipinas, se aproxime do estreito de Luzon no início da próxima semana", disseram as autoridades.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, em agosto, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.