Macau vai testar grupos específicos de trabalhadores e nacionalidades

Macau vai lançar um plano de testes de alta frequência à covid-19 para grupos específicos de trabalhadores e nacionalidades no território, anunciaram este sábado as autoridades.

"Este plano inclui duas categorias: todos os trabalhadores das atividades de obras de remodelação, lavandarias e segurança. A segunda é composta por trabalhadores não residentes de nacionalidade nepalesa e vietnamita", indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, na conferência de imprensa diária.

O objetivo é "prevenir a propagação do novo coronavírus na comunidade", disseram as autoridades, dado que os casos mais recentes de covid-19 envolvem trabalhadores daquelas atividades e das referidas nacionalidades.

Assim, as comunidades vietnamita e nepalesa terão de fazer quatro testes consecutivos de ácido nucleico, em dias alternados, para "garantir que não há transmissão comunitária da covid-19", afirmaram.

De acordo com as estatísticas de Macau, mais de 15 mil vietnamitas e cerca de dois mil nepaleses vivem no território.

O estado de emergência imediata foi decretado em 25 de setembro, depois de a doença ter sido diagnosticada num residente de Macau oriundo da Turquia sob observação médica em isolamento, e na origem de vários casos, sobretudo seguranças no hotel designado para quarentena, de nacionalidade nepalesa.

Posteriormente, foram detetados mais casos em trabalhadores não residentes, na maioria de nacionalidade vietnamita.

Na quinta-feira, Macau concluiu uma nova ronda de testes à população, na sequência de novos casos da covid-19, tendo testado 681 579 pessoas, todas com resultado negativo, tal como aconteceu na primeira e na segunda rondas, de acordo com as autoridades.

Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença, dos quais 60 em residentes oriundos do exterior, 17 relacionados com os importados.