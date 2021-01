Macaulay Culkin apoia fãs e quer retirar Trump de "Sozinho em Casa 2"

Bernarda Santos Hoje às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

São vários os fãs do filme "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque" que querem retirar Donald Trump da película. O Twitter tem sido inundado de sugestões e o protagonista Macaulay Culkin já concordou com algumas.

Depois da conta de Donald Trump ter sido bloqueada nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, por incitar a violência na invasão ao Capitólio, muitos são os fãs que querem eliminar a participação do presidente dos EUA do clássico filme de Natal.

Alguns utilizadores do Twitter já fizeram algumas montagens, em que Trump é simplesmente retirado ou substituído por algumas personagens emblemáticas, como, por exemplo, Darth Vader, de Star Wars. Há também quem sugira que seja substituído por uma versão mais velha do próprio Culkin, agora com 40 anos. O ator já reagiu a algumas das propostas e respondeu aos tweets com palavras como: "Vendido" e "Bravo".

No site de petições change.org há também quem peça para Donald Trump ser substituído por Joe Biden, avança o "The Guardian". A petição já reúne cerca de 300 assinaturas.

PUB

A cena referida pelos fãs refere-se ao momento em que a personagem Kevin McCallister pede direções a Trump, no interior do hotel Plaza, que na altura, em 1992, era propriedade do ainda presidente dos EUA.

O diretor do filme, Chris Columbus, revelou que Trump só permitia as gravações do filme no hotel caso participasse. "Quando o transmitimos pela primeira vez, aconteceu a coisa mais estranha - as pessoas aplaudiram quando Trump apareceu no ecrã. Então eu disse ao meu editor: 'Deixem-no no filme. É um momento para o público' ", explicou numa entrevista à Insider, o ano passado.

Em 2019, o canal televisivo canadiano CBC emitiu uma versão do filme com as cenas de Trump cortadas. "Patético" comentou o filho Donald Trump Jr.

A CBC negou a motivação política de que fora acusada, "a cena com Donald Trump foi uma das várias que foram cortadas do filme, uma vez que nenhuma delas fazia parte do enredo", esclareceu.