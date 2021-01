Macron condena invasão do Capitólio em Washington

JN/Agências Hoje às 10:54 Facebook

O presidente francês, Emmanuel Macron, transmitiu esta quinta-feira uma mensagem de apoio à "democracia dos Estados Unidos" criticando a invasão do Capitólio em Washington por apoiantes do presidente cessante, Donald Trump.

"O que aconteceu em Washington não é, sem dúvida alguma, próprio dos Estados Unidos", diz Emmanuel Macron numa mensagem vídeo difundida de madrugada através das redes sociais.

Nas imagens, o chefe de Estado francês fala junto a bandeiras da França, da União Europeia e dos Estados Unidos.

"Quando, numa das democracias mais antigas do mundo, apoiantes do presidente cessante questionam com armas os resultados legítimos das eleições, estão a destruir uma ideia universal: 'um homem, um voto'", afirma Macron.

"Não vamos ceder perante a violência de poucos que querem questionar a democracia", sublinha.

O presidente francês demonstra "confiança na força da democracia norte-americana" assim como "amizade" para com o povo dos Estados Unidos evidenciando a solidariedade "na luta comum para que as democracias saiam fortalecidas".

Horas antes das declarações de Emmanuel Macron, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian qualificava como "grave atentado contra a democracia", os acontecimentos de quarta-feira em Washington reconhecendo a vitória de Joe Biden nas eleições do passado mês de novembro.

Pelo menos quatro pessoas morreram na quarta-feira na invasão do Capitólio, em Washington, anunciou a polícia da capital dos Estados Unidos.

Além de 14 polícias feridos, dois deles em estado grave, foram efetuadas mais de meia centena de detenções.

A presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, prolongou o estado de emergência pública na capital por mais 15 dias, até depois da tomada de posse do presidente eleito, Joe Biden, agendada para 20 de janeiro.

Quatro horas após o início dos incidentes, as autoridades declararam que o edifício do Capitólio estava em segurança.