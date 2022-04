Macron e Le Pen vão à segunda volta das presidenciais

JN Hoje às 19:13, atualizado às 20:19 Facebook

Depois do fecho das urnas às 20 horas de França, as primeiras previsões dão a vitória a Emmanuel Macron com 28,1% dos votos, enquanto a rival Marine Le Pen contabiliza 23,6% das preferências dos eleitorados.

Em terceiro lugar está Jéan-Luc Mélenchon com 20,1% e em quarto Éric Zemmour com 7,2%. Valérie Pécresse surge em quinto lugar com apenas 5% dos votos.

Segundo as primeiras sondagens, o presidente francês cessante, Emmanuel Macron, e a candidata da União Nacional (extrema-direita) vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais, no dia 24 de abril.

O atual presidente e candidato à reeleição melhora os resultados alcançados há cinco anos, quando na primeira volta obteve 24,01% dos votos, e Le Pen também alcançará resultados melhores do que em 2017, quando obteve 21,30%.

A abstenção terá sido alta, entre 26,2% e 29,1%, de acordo com duas das estimativas. Em 2017, foi de 22,2% na primeira volta das presidenciais.

Cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses foram chamados às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos.

"Destino invencível"

"A minha ambição é unir os franceses num projeto que junte as gerações num destino invencível. Apelo a todos os franceses, de todas as sensibilidades, de direita ou esquerda, de todas as origens que se unam a nós para construirmos com convicção e entusiasmo uma grande vitória", disse a líder da extrema-direita Marine Le Pen.

"Eu vejo a esperança, a esperança das forças que querem endireitar este país. A 24 de abril far-se-á uma escolha fundamental entre duas visões opostas do país: a divisão e a desordem ou a união dos franceses à volta da justiça social", indicou a candidata.