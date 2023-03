Macron e Sunak declaram "novo começo" nas relações França-Reino Unido

JN/Agências Hoje às 15:41 Facebook

O presidente francês, Emmanuel Macron, qualificou a cimeira bilateral desta sexta-feira com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, um "novo começo" para a relação entre os dois países, ensombradas pelo processo do 'Brexit'.

"É um momento de reunião, de restabelecimento e de um novo começo", afirmou Macron, no início de uma conferência de imprensa conjunta no Palácio de Eliseu, onde decorre o encontro de hoje.

Por seu lado, Sunak reconheceu que a relação franco-britânica "teve desafios nos últimos anos", mas qualificou Macron como um "amigo do Reino Unido".

"Acredito que a reunião de hoje marca um novo começo uma 'entente' renovada. Estamos a olhar para o futuro", vincou.

A cimeira bilateral entre Sunak e Macron, hoje em Paris, teve lugar após cinco anos de interregno.

Esta era vista como uma oportunidade para restabelecer as relações afetadas pelas tensões pós-Brexit, bem como para fortalecer os laços militares e comerciais e endurecer as medidas de combate às travessias de migrantes do Canal da Mancha.

Sunak fez-se acompanhar pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Interior, Transportes, Ambiente e Segurança Energética, que se encontraram com os respetivos homólogos.

No topo da agenda estiveram a crise migratória no Canal da Mancha e a guerra na Ucrânia.

Falando sobre este conflito, Macron afirmou que os governantes franceses e britânicos partilham a ideia de que a Rússia não pode ganhar e que é necessário "assegurar que a invasão da Rússia não se espalhe".

Os dois países prometeram colaborar no treino de militares ucranianos, nomeadamente da Marinha, e reforçar o apoio para "colocar os amigos ucranianos na melhor situação possível" perante o invasor russo.

Em termos militares, os dois países pretendem reforçar as capacidades partilhadas, em particular sobre o futuro dos mísseis anti-navegação e dos sistemas de mísseis de cruzeiro.

Outras áreas onde o chefe de Estado francês indicou que vão trabalhar juntos incluem a energia, nomeadamente a construção de centrais nucleares no Reino Unido pela empresa estatal francesa EDF, e o desenvolvimento das energias renováveis.

Reino Unido e França são os maiores contribuintes europeus da NATO, os únicos membros europeus permanentes do Conselho de Segurança da ONU e as únicas potências nucleares da região.

Os dois países têm uma cooperação estreita na área da segurança e defesa, que em 2010 foi impulsionada com os Tratados de Lancaster House, que estabeleceram a Força Expedicionária Conjunta (CJEF).

Em termos políticos, o Reino Unido subscreveu o projeto de Macron para uma Comunidade Política Europeia, um novo fórum destinado a aumentar a segurança e prosperidade em todo o continente.

Lançado em Outubro, reúne os atuais membros da UE, aspirantes a parceiros nos Balcãs e na Europa Oriental, bem como a Grã-Bretanha e a Turquia.

O Reino Unido propôs ser o anfitrião da quarta reunião da Comunidade Política Europeia, em 2024.