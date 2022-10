Macron encontra-se com o Papa Francisco e aborda guerra na Ucrânia

JN/Agências Hoje às 22:03 Facebook

O presidente de França, Emmanuel Macron, foi esta segunda-feira recebido pelo Papa Francisco no Vaticano, pela terceira vez, numa audiência privada dedicada à guerra na Ucrânia.

Acompanhado pela sua esposa, Brigitte Macron, o chefe de Estado francês foi recebido no Palácio Apostólico, contíguo à Basílica de São Pedro, em Roma, para um encontro de 55 minutos.

Macron abordou a necessidade do "diálogo religioso" e do "papel" que a Igreja Católica pode desempenhar, segundo o Palácio do Eliseu.

"Também foi dada atenção especial à região do Cáucaso, Médio Oriente e África", indicou o Vaticano num comunicado.

Ambos trocaram presentes. O Papa ofereceu ao presidente francês uma medalha de bronze, representando a Praça de São Pedro. Macron deu uma edição do "Projeto de Paz Perpétua" de Immanuel Kant, datado de 1796.

No final da reunião, Francisco, de 85 anos, ainda esteve cerca de 15 minutos à conversa com a delegação francesa.

Esta é a terceira audiência papal de Emmanuel Macron, depois das de junho de 2018 e novembro de 2021.

O chefe de Estado francês está em Roma desde domingo, onde discursou na abertura da Conferência de Paz da Comunidade de Sant'Egídio

Macron fez um apelo pela paz na Ucrânia, enfatizando que isso só poderia acontecer quando os ucranianos "decidem" e de acordo com os "termos" de Kiev.

Por seu turno, o sumo pontífice não parou de condenar o conflito desde o seu início em 24 de fevereiro, enquanto tenta manter um diálogo diplomático em Moscovo e a Igreja Ortodoxa Russa, que está muito alinhada com as posições do Kremlin.

Durante a sua visita a Itália, Emmanuel Macron ainda se encontrou com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e com a nova primeira-ministra, Giorgia Meloni.