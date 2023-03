Macron impõe reforma das pensões por decreto e enfrenta contestação

Governo contornou votação parlamentar e aprovou lei com recurso ao artigo 49.3.º da Constituição. Deputados planeiam moção de censura enquanto tensão aumenta nas ruas.

Face à incerteza quanto ao veredicto final do escrutínio parlamentar com vista a fazer avançar a reforma do sistema de pensões, a primeira-ministra Élisabeth Borne decidiu esta quinta-feira - depois de quatro reuniões em menos de 24 horas no Palácio do Eliseu - aprovar a lei, com recurso ao artigo 49.3.º da Constituição francesa, sem que os deputados iniciassem a votação. A decisão drástica e, para muitos, inesperada, rapidamente gerou uma onda de contestação que começou na Assembleia Nacional e proliferou pelas ruas da capital francesa.

Ao som da "La Marseillaise", entoada pelos deputados de Esquerda, e gritos que apelavam à "demissão", Borne interrompeu a sessão - na qual os parlamentares se preparavam para votar a aprovação do texto que, entre outras medidas, prevê o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos - para anunciar, após ter o aval do presidente Emmanuel Macron e do Conselho de Ministros, que o Executivo iria validar a reforma das pensões sem a votação dos parlamentares.